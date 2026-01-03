Трамп пообещал «сделать что-то» с Мексикой

Президент США Дональд Трамп назвал президента Мексики Клаудию Шейнбаум «хорошей женщиной», однако заявил, что она не управляет страной, поскольку Мексику контролируют картели. Об этом американский лидер сообщил в эфире телеканала Fox News.

«Президент Мексики - хорошая женщина, но она не управляет страной, Мексику контролируют картели», - сказал Дональд Трамп.

Он добавил, что с Мексикой «что-то нужно будет делать».

В декабре Вашингтоне во время церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года Трамп и Шейнбаум провели часовой диалог, в ходе которого договорились продолжать сотрудничество по торговым вопросам, включая тарифы на сталь, алюминий и автомобили.

Шейнбаум тогда отметила: «Мы договорились работать вместе с нашими командами над торговыми вопросами». Трамп, в свою очередь, подтвердил намерение поддерживать диалог: «Мы будем работать с Мексикой над торговлей и безопасностью». Это было воспринято как шаг к улучшению двусторонних отношений.

Однако напряженность сохраняется из-за позиции Трампа по безопасности, включая его неоднократные угрозы ввести высокие тарифы и провести военные операции против мексиканских картелей. Шейнбаум ранее отвергала такие предложения, настаивая на принципе «сотрудничества, а не подчинения».

