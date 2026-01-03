МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп пообещал «сделать что-то» с Мексикой

Президент США считает, что Мексикой управляют картели, а не президент Шейнбаум.
Дима Иванов 03-01-2026 18:26
© Фото: Luis Barron, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал президента Мексики Клаудию Шейнбаум «хорошей женщиной», однако заявил, что она не управляет страной, поскольку Мексику контролируют картели. Об этом американский лидер сообщил в эфире телеканала Fox News.

«Президент Мексики - хорошая женщина, но она не управляет страной, Мексику контролируют картели», - сказал Дональд Трамп.

Он добавил, что с Мексикой «что-то нужно будет делать».

В декабре Вашингтоне во время церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года Трамп и Шейнбаум провели часовой диалог, в ходе которого договорились продолжать сотрудничество по торговым вопросам, включая тарифы на сталь, алюминий и автомобили.

Шейнбаум тогда отметила: «Мы договорились работать вместе с нашими командами над торговыми вопросами». Трамп, в свою очередь, подтвердил намерение поддерживать диалог: «Мы будем работать с Мексикой над торговлей и безопасностью». Это было воспринято как шаг к улучшению двусторонних отношений.

Однако напряженность сохраняется из-за позиции Трампа по безопасности, включая его неоднократные угрозы ввести высокие тарифы и провести военные операции против мексиканских картелей. Шейнбаум ранее отвергала такие предложения, настаивая на принципе «сотрудничества, а не подчинения».

3 января 2026 года Соединенные Штаты осуществили масштабную военную операцию в Венесуэле, включая авиационные удары по объектам в Каракасе и захват президента Николаса Мадуро вместе с его супругой Силией Флорес. Президент США Дональд Трамп подтвердил успешное завершение операции и вывоз Мадуро в Нью-Йорк для суда.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #венесуэла #мексика #Николас Мадуро #Клаудия Шейнбаум
