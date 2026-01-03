Трамп заявил, что наблюдал за операцией по захвату Мадуро как за телешоу

Президент США Дональд Трамп заявил, что наблюдал за операцией по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро из своей резиденции в Мар-о-Лаго как за телевизионным шоу.

«Это было поразительно. Какую невероятную работу они проделали! Никто другой не смог бы сделать ничего подобного», - сказал Трамп в эфире Fox News.

Он подчеркнул, что со стороны американских военных нет погибших, но есть раненые. Сейчас Мадуро и его супруга доставлены на корабль ВМС США и направляются в Нью-Йорк.

Президент США также подчеркнул, что Вашингтон будет участвовать в принятии решение о будущем Венесуэлы после захвата Мадуро, потому что не могут рисковать, «позволяя кому-то занять его место». Он допустил, что США подумают, сможет ли лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо занять место Мадуро.

Соединенные Штаты Америки 3 января 2026 года провели крупномасштабную военную операцию в Венесуэле, в ходе которой нанесли авиаудары по объектам в столице Каракасе и других районах страны, а также захватили президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес.

Об успешном завершении операции и вывозе Мадуро из страны объявил президент США Дональд Трамп. В Каракасе прогремело не менее семи взрывов, местные жители сообщали о низколетящих самолетах и вертолетах.

Венесуэльские власти квалифицировали действия США как империалистическую агрессию, ввели чрезвычайное положение и потребовали доказательств того, что Мадуро и его жена живы.