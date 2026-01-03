МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ABC News: Мадуро уже везут в Нью-Йорк для суда

Он будет ожидать заседания по делу о наркотерроризме в пределах штата.
Дима Иванов 03-01-2026 17:10
© Фото: Pedro MATTEY, XinHua, Global Look Press

Захваченного в ходе военной операции США президента Венесуэлы Николаса Мадуро переправляют в Нью-Йорк, где он, предположительно, будет ожидать суда. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди ранее подтвердила, что Мадуро и его жена Силия Флорес обвиняются в наркотерроризме и других преступлениях, дело рассмотрит суд Южного округа Нью-Йорка. Она добавила, что пара скоро предстанет перед американским правосудием на американской земле в американских судах.

Обвинения против Николаса Мадуро впервые выдвинули в 2020 году, его подозревали в партнерстве с колумбийскими повстанцами с целью «затопить Соединенные Штаты кокаином». Позднее в 2025 году госдеп США назвал Мадуро главой «Картеля Солнц», который в США признали международной террористической организацией ответственной за наркотрафик.

3 января 2026 года США провели крупномасштабную военную операцию в Венесуэле с авиаударами по объектам в Каракасе и захватом президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Президент Дональд Трамп объявил об успешном проведении операции и вывозе Мадуро из страны. В Каракасе прогремело не менее семи взрывов, жители сообщали о низколетящих самолетах. Венесуэльские власти назвали действия США империалистической агрессией и ввели чрезвычайное положение.

#в стране и мире #сша #венесуэла #Николас Мадуро #Нью-Йорк
