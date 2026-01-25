МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Более 4,5 тысячи финнов пересекли границу с РФ в 2025 году

Половина из них сделали это пешком.
Дима Иванов 30-01-2026 08:41
© Фото: IMAGO, Lauri Heino, www.imago-images.de, Global Look Press

Свыше 4,5 тысячи граждан Финляндии пересекли границу России в 2025 году, несмотря на то что все финские пункты пропуска на сухопутной границе закрыты с 2023 года. При этом почти половина въехавших - около 2,2 тысячи человек - сделали это пешком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

По имеющейся информации, с начала 2025 года в Россию въехало свыше 4,5 тысячи граждан Финляндии. Среди них более 1,7 тысячи человек прибыли с частными целями, около 1,2 тысячи - по деловым вопросам.

Финляндия полностью закрыла все сухопутные пункты пропуска с Россией еще в декабре 2023 года из-за увеличения числа просителей убежища из третьих стран. Ограничения продолжают действовать до особого распоряжения. При этом пограничники на российских КПП пропускают финнов, если у них есть законные основания для въезда.

Финны, пишет Yle, пересекают границу с РФ в том числе для обслуживания Сайменского канала, который находится в долгосрочной аренде у Хельсинки. 

