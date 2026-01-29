МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Yle: финны продолжают ездить на работу в РФ, несмотря на закрытые границы

Это позволяет делать особый статус Сайменского канала.
Константин Денисов 29-01-2026 04:49
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Финны продолжают ездить на работу в Россию, несмотря на закрытые границы между двумя странами. Об этом сообщает Yle.

Все дело в особом статусе Сайменского канала. Ранее он принадлежал СССР, а теперь - России. В 1962 году Советский Союз отдал канал в аренду Финляндии, а в 2010 году соглашение продлили еще на 50 лет.

При этом вся инфраструктура, расположенная на территории канала, является собственностью Финляндии, поэтому Хельсинки продолжает отправлять туда сотрудников для уборки, контроля состояния дорог и регулировани я уровня воды.

Протяженность находящегося в аренде участка составляет 25 км, он находится в 29 км от границы между государствами. В зимнее время финские рабочие приезжают чаще - до нескольких раз в неделю, в то время как летом - несколько раз в месяц.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения Москвы и Хельсинки изменились навсегда.

#Россия #в стране и мире #граница #Финляндия #Сайменский канал
