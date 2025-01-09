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Финляндия решила оставить закрытой границу с РФ

Граница между странами закрыта с декабря 2023 года.
Елизавета Кондрикова 2025-01-09 03:40:24
© Фото: IMAGO, Lauri Heino Globallookpress

Граница между Россией и Финляндией останется закрытой, заявил финский премьер-министр Петтери Орпо. Его слова, сказанные после встречи с партийными лидерами, приводит газета Turun Sanomat.

«Что касается ситуации на восточной границе, Орпо заявил, что оценка угрозы на границе "к сожалению, не изменилась"», - говорится в материале.

Премьер добавил, что граница не может быть открыта даже «в экспериментальном порядке». Свое решение он объяснил тем, что тогда Москва якобы пропускала бы людей, у которых «не в порядке документы».

Орпо также назвал российский теневой флот самой большой проблемой в Балтийском море. По его словам, ЕС и НАТО ищут способы поставить его под свой контроль, а санкции против кораблей являются одним из способов воздействия.

Напомним, российско-финская граница закрыта с конца 2023 года. На этом фоне в стране проходят акции в поддержку открытия КПП. По мнению общественных организаций, закрытие границы с Россией и принятый закон о выдворении ставят в опасное положение ищущих убежище людей.

#Россия #граница #угроза #Финляндия #петтери орпо
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