Финские таможенники выразили недовольство закрытием границы с РФ

Финские таможенники выразили недовольство из-за закрытия границы с Россией, так как это привело к ежемесячным тратам в размере около 450 тысяч евро. Об этом сообщила телекомпания Yle.

«Необходимо принимать долгосрочные решения. Будь то в направлении открытия или постоянного закрытия границы. Терпение персонала не бесконечно», - цитирует RT главу таможенной службы Сами Ракшит.

Уточняется, что некоторые таможенники, которые до этого работали на восточной границе, после ее закрытия находятся в разъездах. Кого-то из них направили в порты и аэропорты, а кто-то вообще работает удаленно, оформляя таможенные декларации.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал сограждан морально готовиться к восстановлению отношений с Россией. В МИД РФ отреагировали на это заявление: по словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, для нормализации отношений нужно больше, чем просто призыв - необходимы действия.