МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы кадры боев за Терноватое в Запорожской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».
30-01-2026 13:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России публикует кадры ведения боевых действий за населенный пункт Терноватое на территории Запорожской области. Им овладели штурмовые группы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток». 

Ведя активные боевые действия, мотострелки взяли под контроль важный район обороны неприятеля, находившийся на западном берегу реки Гайчур. Его глубина составляла до пяти километров, а площадь превышала 20 квадратных километров. 

Воинам-забайкальцам удалось зачистить более 580 зданий. Враг потерял большое количество личного состава и свыше 20 единиц боевой бронированной, а также автомобильной техники. Потери противника пополнили около полусотни гексакоптеров и наземные роботизированные комплексы. 

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что занятие этого района позволило расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур. Это создает условия для дальнейшего освобождения Запорожской области. С овладением Терноватым военнослужащих поздравил министр обороны России Андрей Белоусов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#освобождение #спецоперация #запорожская область #группировка восток #Терноватое
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 