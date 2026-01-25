Минобороны России публикует кадры ведения боевых действий за населенный пункт Терноватое на территории Запорожской области. Им овладели штурмовые группы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».

Ведя активные боевые действия, мотострелки взяли под контроль важный район обороны неприятеля, находившийся на западном берегу реки Гайчур. Его глубина составляла до пяти километров, а площадь превышала 20 квадратных километров.

Воинам-забайкальцам удалось зачистить более 580 зданий. Враг потерял большое количество личного состава и свыше 20 единиц боевой бронированной, а также автомобильной техники. Потери противника пополнили около полусотни гексакоптеров и наземные роботизированные комплексы.

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что занятие этого района позволило расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур. Это создает условия для дальнейшего освобождения Запорожской области. С овладением Терноватым военнослужащих поздравил министр обороны России Андрей Белоусов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.