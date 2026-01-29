Расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток» нанес удар по позициям ВСУ в Запорожской области, уничтожив опорный пункт и скрытые склады с боеприпасами. Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны России.

Перед этим разведчики 29-й гвардейской общевойсковой армии обнаружили маршруты передвижения украинских подразделений, позиции и места, где противник прятал боеприпасы. Координаты целей оперативно передали артиллеристам.

После получения данных расчет «Урагана» быстро развернул боевую машину и отработал по целям осколочно-фугасными реактивными снарядами. Удар оказался точным - опорный пункт и склады с боеприпасами были уничтожены, что заметно ослабило силы ВСУ на участке линии боевого соприкосновения.

Механик-водитель с позывным Чача рассказал, что боевая машина эффективно работает по самым разным целям - пехоте, блиндажам и технике. По его словам, когда «Ураган» начинает работать, противнику остается только прятаться.

Артиллерийские расчеты группировки войск «Восток» продолжают круглосуточно выполнять боевые задачи, нанося удары по позициям противника и поддерживая действия своих подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.