Минобороны России сообщает об освобождении за сутки трех населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции.

Населенный пункт Бересток находится на территории Донецкой Народной Республики. Его взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Юг».

Штурмовые группы группировки войск «Восток», продвинувшись в глубину украинской обороны, освободили населенный пункт Терноватое. Он находится на территории Запорожской области.

Завершающим на сегодня населенным пунктом под названием Речное овладели подразделения из состава группировки войск «Днепр». Отмечено, что Речное находится также на территории Запорожской области.

Помимо этого, сегодня российское оборонное ведомство сообщило, что ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по врагу за неделю. Подчеркивается, что российские удары наносились в ответ на террористические атаки Украины по российским гражданским объектам.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.