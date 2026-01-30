МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские войска освободили Бересток, Терноватое и Речное в зоне СВО

Населенный пункт Бересток взяли под контроль бойцы группировки войск «Юг», Терноватое - военнослужащие группировки войск «Восток», а Речное - подразделения группировки войск «Днепр».
30-01-2026 12:10
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении за сутки трех населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. 

Населенный пункт Бересток находится на территории Донецкой Народной Республики. Его взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Юг». 

Штурмовые группы группировки войск «Восток», продвинувшись в глубину украинской обороны, освободили населенный пункт Терноватое. Он находится на территории Запорожской области. 

Завершающим на сегодня населенным пунктом под названием Речное овладели подразделения из состава группировки войск «Днепр». Отмечено, что Речное находится также на территории Запорожской области.  

Помимо этого, сегодня российское оборонное ведомство сообщило, что ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по врагу за неделю. Подчеркивается, что российские удары наносились в ответ на террористические атаки Украины по российским гражданским объектам.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#освобождение #группировка юг #группировка восток #группировка днепр #Терноватое #Речное #Бересток
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 