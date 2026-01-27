Провокации и скандалы: как Европа раскололась из-за Трампа и Украины

Пока европейцы приходили в себя после резонансного выступления на Давосе Дональда Трампа о важности Гренландии для США, в роли адвоката дьявола для стран Европы выступил генсек НАТО Марк Рютте. Еще с тех пор, как он назвал президента США папочкой, Рютте научился выдавать за свои его желания. На недавнем заседании комитета по обороне Европарламента он вновь принялся защищать Трампа чтобы «позлить депутатов», повторяя тезисы президента США.

О том, что отношения союзников переживают мягко говоря нелучшие времена, пишет британская Telegraph. Усилия по обеспечению «стратегической автономии ЕС от Вашингтона» возглавил президент Франции Эмманюэль Макрон, который выступил против закупки Евросоюзом для Киева британских ракет Storm Shadow. Он, похоже, смекнул, что деньги европейских налогоплательщиков до сих пор обеспечивали заказами страны, которые в ЕС не входят. И теперь выступает за то, чтобы 90 млрд евро, выделенные в качестве кредита из бюджетов стран союза, вкладывались в их же экономики. Ответ британского премьера Кира Стармера не заставил долго ждать. Он поддел Макрона, появившись в таких же, как и у президента Франции солнцезащитных очках, которые тот вынужден носить из-за, по официальной версии, лопнувшего в глазу сосуда.

По мнению все того же издания, истинной целью саммита, который созвали в ЕС сразу после публичной выволочки Трампа, было заявить о себе как крупном геополитическом игроке на карте. То, что Telegraph называет амбициями сверхдержавы и, прежде всего, за счет предоставления членства в ЕС не только странам, которые уже давно ожидают этого, но и «стальному дикобразу - Украине», которая якобы будет защищать их от возможного нападения России.

Кроме того, генсек НАТО раскритиковал европейские страны, не желающие передавать Киеву собственные американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, и предостерег их о возможном увеличении военных расходов, если пути ЕС и НАТО разойдутся окончательно.

«Если Европа действительно собирается сама обеспечивать свою обороноспособность, то заявляю тем, кто хочет пойти по этому пути, что 5% процентов от бюджета для этого будет слишком мало. Речь пойдет о 10%. И вам придется развивать собственные ядерные силы. А на это уйдут многие миллиарды евро. И вы лишитесь ключевого гаранта нашей свободы - американского ядерного зонтика», - заявил он.

Министр обороны Германии Борис Писториус, по всей видимости, воспринял на свой счет слова Рютте. Поскольку по итогам встречи со своим литовским коллегой Робертасом Каунасом тут же поспешил заявить, что Берлин не может передавать Киеву комплексы Patriot в ущерб собственной безопасности.

«В том, что Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны, ничего нового нет. Эта потребность существует с самого начала конфликта, и, несмотря на все поставки, ее не удалось полностью удовлетворить», - отметил политик.

На фоне привычки Трампа вводить по любому случаю торговые пошлины глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на подписании соглашения о зоне свободной торговли с Индией, которое американские СМИ уже называют матерью всех сделок, не преминула щелкнуть по носу Трампа. Зона свободной торговли коснется двух миллиардов человек и позволит вдвое снизить стоимость европейских иномарок, облегчить поставки оборудования и препаратов.

Тем временем в Венгрии разгорается скандал из-за слов Зеленского о Викторе Орбане про подзатыльник и торговле национальными интересами. В ответ на это в венгерский МИД вызвали украинского посла.

Парламентские выборы в стране пройдут уже в апреле. И одним из лозунгов правящей партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз», по всей видимости, станет стремление не допустить дальнейшей поддержки Киева. Как рассказал политический советник премьера Венгрии Балаж Орбан, в ближайшие несколько лет на восстановление Украины и закупку для нее оружия в ЕС планируют потратить полтора триллиона долларов. Это означает дополнительную нагрузку в 4300 долларов для каждого из граждан Венгрии. Но пока у руля находится его партия, финансировать за свой счет коррупционное украинское правительство венгерские налогоплательщики не будут.