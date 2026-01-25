NYT: Трамп отчитывал премьера Дании из-за Гренландии 45 минут

Президент США Дональд Трамп в январе 2025 года устроил 45-минутный выговор премьер-министру Дании Метте Фредериксен из-за ситуации с Гренландией. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на анонимных европейских чиновников.

Трамп еще до своей второй инаугурации впервые заявил о возможности применения военной силы для присоединения Гренландии. На следующей неделе Фредериксен провела с ним бурный телефонный разговор, в ходе которого Трамп высказывал ей претензии три четверти часа.

В разговоре с изданием Фредериксен отметила, что, хотя Трамп и умеет говорить четко, она тоже способна на это. Однако она отказалась обсуждать детали этого разговора с американским лидером, подчеркнув, что такие беседы должны оставаться конфиденциальными.

Конфликт между Фредериксен и Трампом начался с первых недель ее пребывания в должности в 2019 году, пишет газета. Во время своего первого срока он предложил выкупить Гренландию. Датский премьер назвала это абсурдным, что побудило президента США отменить поездку в Копенгаген и назвать ее высказывания «мерзкими».

Издание пытается пояснить логику Дании, которая перебросила в Гренландию незначительное число военных из стран-партнеров, включая Великобританию, Германию, Францию ​​и Нидерланды. Рискованная стратегия Фредериксен стала сигналом того, что любые военные действия Трампа «будут очень неприятными и отвратительными», заявил датский политический комментатор Бент Винтер.

Мысль датского премьера заключалась в том, что, если вы собираетесь захватить Гренландию силой, вам придется надеть наручники на британских, французских и немецких офицеров, считает эксперт. По его словам, «это было частью игры».

Напомним, после отправки европейских военных в Гренландию Трамп объявил о введении против этих государств 10-процентных торговых пошлин. Сразу после этого Германия вернула свой контингент домой.

После переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте в Давосе американский лидер сообщил, что не будет вводить тарифы, потому что достигнуто соглашение. По данным СМИ, оно подразумевает суверенитет Вашингтона над территорией военных баз, а также право разработки минералов на острове. Однако датская и гренландская стороны пока не подтвердили такую договоренность.