Германия больше не может поставлять Украине ПВО Patriot

Берлин израсходовал на Киев собственные запасы.
Константин Денисов 27-01-2026 05:53
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress

Германия больше не в состоянии поставлять Украине системы ПВО Patriot. Об этом сообщил на пресс-конференции министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Большего мы не можем сделать, поскольку сами ждем поставок Patriot взамен переданных», - сказал он после встречи с главой военного ведомства Литвы Робертасом Каунасом.

Писториус пожаловался на то, что Германия и так обеспечивает Киев значительно больше остальных европейских стран. По его словам, ФРГ потратила на Украину треть собственных систем Patriot.

Кроме того, Германия оказалась единственной страной, которая передавала Украине системы Iris-T, однако они тоже закончились.

Ранее сообщалось о том, что Германия поставила Киеву бракованные дроны. В результате Украина приостановила поставки немецких БПЛА.

#в стране и мире #Украина #Германия #борис писториус #ПВО Patriot
