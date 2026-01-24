Трамп заявил, что Канада выступила против ПРО «Золотой купол» в Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Канады выступают против размещения системы противоракетной обороны «Золотой купол» в Гренландии. Глава Белого дома разразился гневной тирадой по этому поводу в социальной сети Truth Social.

«Вместо этого они проголосовали за сотрудничество с Китаем, который "съест" их за первый же год», - написал Трамп.

Канада действительно пошла на сближение с Китаем на фоне торговой войны с Соединенными Штатами. Официальная Оттава заявила о намерении выстроить более эффективные отношения с КНР. В частности, канадцев интересует экспорт критически важных минералов и энергетических ресурсов, в том числе сжиженного природного газа.

Накануне стало известно, что Дональд Трамп отозвал приглашение премьер-министра Канады Марка Карни вступить в Совет мира. Напомним, Штаты являются учредителями этой международной организации, а Трамп ее председателем. В своем обращении к канадскому коллеге он не стал называть причины отмены приглашения.

Что касается системы ПРО «Золотой купол», из-за которой Канада рассорилась с США, то это система противоракетной обороны, которая призвана надежно защитить Штаты от воздушной атаки. «Купол» будет состоять их четырех уровней защиты. Один из них включает в себя спутники на орбите, а три других - ракеты-перехватчики, сеть радаров и лазерные установки. В конце сентября прошлого года генерал космических воск США Майкл Гютлейн заявил о завершении разработки программы «Золотой купол».