МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Канада намерена наладить экспорт в Китай на фоне торговой войны с США

Оттава хотела бы торговать с Пекином сжиженным природным газом и «чистой энергетикой».
Дарина Криц 17-12-2025 09:13
© Фото: Gong Wenbao, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

На фоне торговой войны с США Канада хотела бы выстроить эффективное торговое сотрудничество с Китаем. В частности, Оттаву интересует экспорт в Пекин критически важных минералов и энергоресурсов, в том числе сжиженного природного газа и «чистой энергетики».

В настоящее время готовится визит премьер-министра Марка Карни в Китайскую Народную Республику, он состоится в 2026 году. С этой целью в Пекине находится канадская делегация, сообщает газета The Globe and Mail.

В ноябре американская газета The Washington Post писала, что пошлины президента Дональда Трампа вынуждают Канаду сближаться с Китаем из-за повышения пошлин на канадскую продукцию и угроз «сделать Канаду 51-м штатом».

#Китай #Экономика #в стране и мире #торговые отношения #Канада
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 