Канада намерена наладить экспорт в Китай на фоне торговой войны с США

На фоне торговой войны с США Канада хотела бы выстроить эффективное торговое сотрудничество с Китаем. В частности, Оттаву интересует экспорт в Пекин критически важных минералов и энергоресурсов, в том числе сжиженного природного газа и «чистой энергетики».

В настоящее время готовится визит премьер-министра Марка Карни в Китайскую Народную Республику, он состоится в 2026 году. С этой целью в Пекине находится канадская делегация, сообщает газета The Globe and Mail.

В ноябре американская газета The Washington Post писала, что пошлины президента Дональда Трампа вынуждают Канаду сближаться с Китаем из-за повышения пошлин на канадскую продукцию и угроз «сделать Канаду 51-м штатом».