МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США заявили о завершении разработки плана системы «Золотой купол»

Пентагон отказался предоставить какие-либо подробности о масштабах и стоимости этого проекта.
Виктория Бокий 2025-09-18 05:16:57
© Фото: Martin Schutt dpa Globallookpress

Генерал космических войск США Майкл Гютлейн завершил разработку проекта программы по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол». Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Пентагон отказался предоставить какие-либо подробности о масштабах и стоимости этого проекта.

Агентство напомнило, что в мае текущего года президент США Дональд Трамп заявлял, что реализация проекта может обойтись в 175 миллиардов долларов.

Ранее Reuters писало, что американская противоракетная система «Золотой купол» будет состоять из четырех слоев защиты. Один из них будет включать сеть спутников, которая будет предупреждать о запусках и отслеживать приближающиеся ракеты. Остальные три будут включать в себя ракеты-перехватчики, сеть радаров и, «возможно, лазеры». Ожидается, что они будут размещены в южной Калифорнии и Аляске.

#проект #сша #Дональд Трамп #система противоракетной обороны #золотой купол
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 