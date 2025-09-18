В США заявили о завершении разработки плана системы «Золотой купол»

Генерал космических войск США Майкл Гютлейн завершил разработку проекта программы по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол». Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Пентагон отказался предоставить какие-либо подробности о масштабах и стоимости этого проекта.

Агентство напомнило, что в мае текущего года президент США Дональд Трамп заявлял, что реализация проекта может обойтись в 175 миллиардов долларов.

Ранее Reuters писало, что американская противоракетная система «Золотой купол» будет состоять из четырех слоев защиты. Один из них будет включать сеть спутников, которая будет предупреждать о запусках и отслеживать приближающиеся ракеты. Остальные три будут включать в себя ракеты-перехватчики, сеть радаров и, «возможно, лазеры». Ожидается, что они будут размещены в южной Калифорнии и Аляске.