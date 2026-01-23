МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп отозвал приглашение премьера Канады в Совет мира

Однако президент не назвал причины принятия такого решения.
Гоар Хачатурян 23-01-2026 06:16
© Фото: Lian Yi, XinHua, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп отозвал приглашение премьера Канады Марка Карни вступить в Совет мира по сектору Газа. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

«Совет мира отзывает свое приглашение к вам по поводу присоединения Канады в самый престижный когда-либо собранный совет лидеров», - цитирует Трампа 360.ru.

В своем обращении к канадскому коллеге Трамп не уточнил причины отмены приглашения. Напомним, что президент США возглавляет эту организацию.

Накануне глава Белого дома подписал устав Совета мира. Проект будет сотрудничать с ООН, заявил он. В церемонии учреждения, которая состоялась в Давосе, приняли участие лидеры 19 стран.

Кроме того, президент США назвал очень интересным предложение российского лидера Владимира Путина внести в Совет мира 1 млрд долларов из замороженных активов РФ. Заявление Путина прозвучало ранее в ходе заседания Совета безопасности.

#сша #Трамп #Канада #приглашение #карни #«Совет мира»
