Трамп отозвал приглашение премьера Канады в Совет мира

Президент США Дональд Трамп отозвал приглашение премьера Канады Марка Карни вступить в Совет мира по сектору Газа. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

«Совет мира отзывает свое приглашение к вам по поводу присоединения Канады в самый престижный когда-либо собранный совет лидеров», - цитирует Трампа 360.ru.

В своем обращении к канадскому коллеге Трамп не уточнил причины отмены приглашения. Напомним, что президент США возглавляет эту организацию.

Накануне глава Белого дома подписал устав Совета мира. Проект будет сотрудничать с ООН, заявил он. В церемонии учреждения, которая состоялась в Давосе, приняли участие лидеры 19 стран.

Кроме того, президент США назвал очень интересным предложение российского лидера Владимира Путина внести в Совет мира 1 млрд долларов из замороженных активов РФ. Заявление Путина прозвучало ранее в ходе заседания Совета безопасности.