Захарова: убийцы медиков в Херсонской области понесут наказание

Погибшие медики спешили к больному в район, в котором «птичники» ВСУ целенаправленно охотятся за любой техникой.
Ян Брацкий 24-01-2026 23:48
© Фото: Ilya Moskovets URA.RU Global Look Press

Причастные к убийству врачей бригады скорой помощи в Херсонской области будут идентифицированы и понесут справедливое наказание. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-аккаунте она обвинила режим Владимира Зеленского в целенаправленных и систематических убийствах.

«Сегодня хунта неонацистов расстреляла в упор врачей, включая медсестру 1954 года рождения, всю свою профессиональную жизнь отдавшую благородному делу медицины», - написала Захарова.

Трагедия произошла утром на въезде в поселок Голая Пристань. Медики Алешковской больницы спешили по вызову. В машине находились три человека.

«Бригада пыталась прорваться к тяжелобольному в зону, где противник круглосуточно охотится дронами за любой техникой», - сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

До последнего оставалась надежда, что медики живы. Изначально следов их гибели или ранений не обнаружили. Поисковики верили, что врачам удалось найти укрытие. Позже стало известно, что все они погибли.

На прошлой неделе карета скорой помощи подорвалась на мине «Лепесток» в Херсонской области. ЧП произошло в Голопристанском районе. В результате подрыва люди не пострадали, автомобиль скорой полностью сгорел.

#Захарова #дрон #ВСУ #МИД России #Трагедия #Скорая помощь #Херсонская область
