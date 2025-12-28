МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Машина скорой подорвалась на мине «Лепесток» в Херсонской области

В результате инцидента никто не пострадал.
Константин Денисов 16-01-2026 19:12
© Фото: Cherevko_Sergey_Nikolaevich, Telegram

Машина скорой помощи подорвалась на мине «Лепесток» в Херсонской области. Об этом сообщил сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко.

«Произошел подрыв машины скорой медицинской помощи, спешившей на вызов в Голопристанском районе, на минах-«лепестках», - написал он в своем Telegram-канале.

Черевко назвал случившееся бесчеловечным террором со стороны Украины. Он указал на то, что удар по медикам был целенаправленным, но медицинские бригады продолжают функционировать в штатном режиме.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал.

#Украина #мины #Скорая помощь #Херсонская область #владимир сальдо
