Машина скорой подорвалась на мине «Лепесток» в Херсонской области

Машина скорой помощи подорвалась на мине «Лепесток» в Херсонской области. Об этом сообщил сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко.

«Произошел подрыв машины скорой медицинской помощи, спешившей на вызов в Голопристанском районе, на минах-«лепестках», - написал он в своем Telegram-канале.

Черевко назвал случившееся бесчеловечным террором со стороны Украины. Он указал на то, что удар по медикам был целенаправленным, но медицинские бригады продолжают функционировать в штатном режиме.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал.