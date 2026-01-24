МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Не менее суток уйдет на восстановление энергоснабжения в Мурманской области

Глава региона попросил по возможности ограничить использование электроприборов и техники для снятия дополнительной нагрузки на сети.
Сергей Дьячкин 24-01-2026 14:27
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Восстановление электроснабжения после аварии в Мурманской области займет не менее суток. Об этом глава региона Андрей Чибис сообщил в своем официальном Telegram-канале.

«Из-за серьезного повреждения пяти опор восстановление энергоснабжения займет не менее суток», - написал глава региона.

По его словам, тепло уже подается в дома, котельные работают стабильно. Ресурсоснабжающие организации поддерживают постоянный контакт с управляющими компаниями. Чибис попросил по возможности ограничить использование электроприборов и техники. Это нужно для снятия дополнительной нагрузки на сети.

По предварительным данным, 23 января должностные лица сетевой организации не приняли своевременные меры по текущему содержанию ЛЭП в надлежащем состоянии. Они не среагировали на аварийные отключения энергоснабжения. В результате произошло критическое падение напряжения и массовое отключение энергопотребителей в Мурманске и населенных пунктах Североморска. В том числе были затронуты объекты критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что к отключениям привело образование льда и изморози на ЛЭП. Всего в Мурманской области получили повреждения пять опор линий электропередачи, замену для них везут из Ленинградской области и Республики Карелия.

До этого на территории региона был введен режим повышенной готовности из-за непогоды. Ограничения в поставках электроэнергии затронули многоквартирные дома. Больницы, котельные и другие социально-значимые объекты запитали в первую очередь. Аварийные службы региона работают в усиленном режиме, оперативно восстанавливая повреждения на электросетях.

#Мурманская область #ЛЭП #Непогода #Энергетика #мороз #энергоснабжение #андрей чибис
