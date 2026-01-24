Режим повышенной готовности введен в Мурманске из-за непогоды

Власти Мурманской области ввели на территории региона режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщил губернатор Андрей Чибис. Он также рассказал о массовых отключениях света в Мурманске и Североморске из-за аварий на линиях.

«Вынуждены приступить к ограничению электроснабжения части потребителей в соответствии с действующими регламентами», - написал Чибис.

Ограничения в поставках электроэнергии затронут многоквартирные дома, констатировал губернатор. Больницы, котельные и другие социально-значимые объекты будут запитаны в первую очередь, пообещал он. Аварийные службы региона работают в усиленном режиме, оперативно восстанавливая повреждения на электросетях.

Накануне в Мурманской области резко ухудшилась погода. Ветер разогнался до штормовых значений, видимость значительно ухудшилась. Подобная непогода не так давно уже испытывала мурманчан на прочность. В конце прошлого года на город обрушились аномальные снегопады. Осадков было так много, что спасателям и полиции пришлось ограничить движение по ключевым трассам региона.