Директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Киев и европейские страны стараются обойти главные вопросы урегулирования, которые касаются территориальных реалий и причин кризиса. Они хотят подменить ключевые вопросы урегулирования, сказал дипломат РИА Новости.

Полищук подчеркнул, что посреднические инициативы западных стран, поддерживающих украинскую власть, только усугубляют конфликт. По словам дипломата, Киев и Европа стараются заменить обсуждение ключевых проблем на разговоры о постконфликтном восстановлении, гарантиях безопасности и экономических аспектах.

Он также отметил, что украинцы и европейцы должны изменить свой подход, чтобы урегулирование кризиса стало возможным. По словам Полищука, им нужно «перестать ставить телегу впереди лошади».

В Абу-Даби в субботу второй день проходят трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной по безопасности. Москву представляет группа военнослужащих Минобороны. Ее возглавляет начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков.

Украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, заявили в Кремле накануне трехсторонних встреч. В Москве отмечали также, что урегулирование украинского кризиса должно проходить по согласованной в Анкоридже формуле, включающей решения территориального вопроса.