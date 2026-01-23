МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Кремль: украинские войска должны покинуть Донбасс

Дмитрий Песков подчеркнул, что это является важным условием российской стороны.
Тимур Шерзад 23-01-2026 12:48
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что войска Киева должны покинуть Донбасс. Он подчеркнул, что это важное условие российской стороны. 

«Украина, украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса. Должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием», - отметил Песков, комментируя переговоры с Киевом и США во время общения с журналистами.

Также Дмитрий Песков сказал, что позиция России по этому вопросу известна хорошо. 

По словам пресс-секретаря президента России, делегация Российской Федерации в Абу-Даби на переговорах с США и Украиной будет состоять из военных.

