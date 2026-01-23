МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Делегация РФ на переговорах с США и Украиной будет состоять из военных

В Кремле не хотят публично вдаваться в детали положений.
Гоар Хачатурян 23-01-2026 12:47
Делегация РФ в Абу-Даби на переговорах с США и Украиной будет состоять из военных. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле не хотят публично озвучивать детали положений. Тем не менее, отметил Песков, известна позиция России: Украина должна вывести войска из Донбасса.

Первая переговорная группа будет по безопасности, вторая - экономическая. Встреча спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа по экономическим делам состоится сегодня или завтра.

Российская делегация уже вылетела. Возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Об этом ранее сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

