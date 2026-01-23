Переговорную группу в Абу-Даби возглавит начальник Главного управления Генштаба

Переговорная группа от России по вопросам безопасности на переговорах в Абу-Даби уже сформирована. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. С его слов, в ближайшие часы она вылетит в Эмираты. В составе группы представители руководства Минобороны. Возглавит ее начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков.

«Только что наша делегация получила от президента России конкретные инструкции с учетом всех деталей состоявшегося разговора с американцами», - заявил Ушаков.

Он добавил, что в ходе российско-американских переговоров было в очередной раз констатировано, что без решения территориального вопроса, по согласованной в Анкоридже формуле, рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит.

«Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании кризиса политико-дипломатическими методами. В противном случае, Москва продолжит добиваться целей спецоперации на поле боя, где наши войска владеют стратегической инициативой», - подвел итог Ушаков.

Параллельно с заседанием трехсторонней группы по безопасности, в Абу-Даби также встретятся представители двусторонней комиссии по коммерческим делам России и США под руководством Кирилла Дмитриева и Стивена Уиткоффа, сообщил ранее Юрий Ушаков.