Мелони попросила Трампа пересмотреть формат Совета мира

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не будет присоединяться к Совету мира из-за его несоответствия конституции.
Ян Брацкий 24-01-2026 01:15
© Фото: Roberto Monaldo Keystone Press Agency Global Look Press

Италия обратилась к США с просьбой пересмотреть формат Совета мира по восстановлению и дальнейшему управлению сектором Газа. Об этом премьер-министр страны Джорджа Мелони сообщила по итогам переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

«Я сказала, что для нас существуют объективные конституционные проблемы в структуре этой инициативы, а также попросила о возможности пересмотреть этот формат, чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран», - заявила Мелони в ходе пресс-конференции.

Кроме того, Мелони пообещала не подписывать документ и не присоединяться к новой международной организации из-за ее несоответствия итальянской конституции, пишет Life.

Тем временем, Совет мира уже начал терять своих членов. Накануне председатель организации - президент США Дональд Трамп, отозвал приглашение премьер-министра Канады Марка Карни. Глава Белого дома не стал уточнять причины «изгнания» главы канадского кабмина из Совета. Ранее между политиками произошла заочная перепалка. Напомним, это новая международная структура, созданная и возглавляемая Соединенными Штатами для восстановления Газы, а также решения других международных проблем.

В минувший четверг в швейцарском Давосе был подписан Устав организации. Сообщается, что она будет тесно сотрудничать с ООН. Личное приглашение вступить в Совет мира получил и российский лидер Владимир Путин. Глава государства поблагодарил американского коллегу и пообещал внести в бюджет организации $1 млрд. Окончательный ответ об участии в работе Совета Путин пообещал дать после изучения уставных документов и обсуждений со стратегическими партнерами Москвы.

