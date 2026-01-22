Президент США Дональд Трамп подписал устав Совета мира. Проект будет сотрудничать с Организацией Объединенных Наций (ООН), заявил глава Белого дома. Церемония учреждения состоялась сегодня в Давосе, пишет 360.ru.

«Вы - лидеры наций. В большинстве случаев очень популярные лидеры, в некоторых случаях менее популярные, но такова жизнь», - сказал Трамп.

В церемонии приняли участие лидеры 19 государств, включая президентов Армении, Азербайджана, Пакистана, Катара, Индонезии, Аргентины и Венгрии. Председателем Совета мира станет сам Дональд Трамп.

Напомним, что российский лидер Владимир Путин также получил приглашение в Совет мира. Глава государства заявил, что все предложения переданы для рассмотрения в МИД РФ.

При этом Россия готова внести взнос в размере 1 млрд долларов из своих замороженных активов. Из этих же средств Россия в будущем может отправить финансы для восстановления Украины после завершения боевых действий.