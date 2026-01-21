Путин предложил Совету мира $1 млрд из замороженных в США активов

Президент России Владимир Путин заявил о готовности направить в Совет мира $1 млрд из замороженных еще при прежней американской администрации активов. Перспективы работы нашей страны в новой международной структуре глава государства обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции.

«Учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в Совет мира $1 млрд из замороженных еще при прежней администрации США российских активов», - указал глава государства.

Российский лидер поблагодарил американского коллегу за приглашение присоединится к Совету мира. По его словам, Москва всегда поддерживала усилия, направленные на достижение международной стабильности. В настоящее время дипломаты изучают присланные документы. После Россия обсудит предложение американской стороны со своими ключевыми союзниками и даст ответ на приглашение, пообещал Путин.

Инициативу Белого дома ранее прокомментировали на Смоленской площади. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что проект Совета мира является подтверждением того, что мировые игроки поняли неизбежность многополярности. Всего приглашения в новую международную структуру получили лидеры 58 государств. Среди них и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он еще накануне подписал документы о присоединении к Совету мира.