Экономист допустил распад Евросоюза в ближайшие три года

Коллективная Европа переходит к открытому противостоянию с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией. Такого мнения придерживается декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Павел Селезнев. В разговоре со «Звездой», он оценил запас прочности ЕС в этой борьбе и предположил, что Брюссель довольно скоро проиграет.

«ЕС не обладает политической субъектностью в целом. Есть отдельно взятые страны - это Венгрия, Словакия и Чехия, власти которых пытаются проводить самостоятельную линию. А вот коллективный Брюссель этим не обладает. Там правят бал евроатлантисты и бюрократия. Очевидно, что Европа переходит к открытому противостоянию с Трампом», - полагает Селезнев.

Власти США, по его мнению, это прекрасно понимают. Раньше ЕС существовал за счет кредитных линий Федеральной резервной системы США, которая выдавала Европе ссуды под 0,25% годовых. Благодаря им, экономика держалась на плаву.

«С приходом к власти Трампа, он старается взять под контроль ФРС, подчинить ее интересам США и блокировать финансовую помощь европейцам. Наряду с этим, идет тарифная война и фактически звучат угрозы от Трампа о том, что за любое неповиновение он будет применять экономические санкции», - напомнил эксперт.

В подобных условиях у коллективной Европы остается только один выход - самостоятельный поиск средств для того, чтобы продолжать противостояние с Россией и вести экономическую войну со Штатами, пояснил собеседник «Звезды».

«Европейский союз пытается проводить политику форсированной милитаризации, активно руководствуясь подходом "пушки вместо масла". Наносится ущерб разного рода социальным программам. Деньги изымаются оттуда и направляются на военные нужды, чтобы к 2030 году "победить" Россию», - отметил декан факультета международных экономических отношений.

По его мнению, перспективы у Европы безрадостные. Все последние годы она существовала за счет относительно дешевых российских энергоресурсов и финансовой помощи США. Теперь Евросоюз обречен, уверен Селезнев. По его прогнозам, через два - три года центробежные силы «разорвут» ЕС на части, которые продолжат существовать самостоятельно.