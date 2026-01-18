МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Welt: ЕС впал в зависимость от США из-за отказа от российского газа

Эксперт призвал Евросоюз срочно искать союзников в сферах безопасности и экономики.
Ян Брацкий 19-01-2026 05:27
© Фото: Dwi Anoraganingrum, via www.imago, www.imago-images.de, Global Look Press

Европа попала в зависимость от США после отказа от российских энергоносителей. К такому выводу пришел бывший министр финансов федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Матиас Бродкорб. По его мнению, стремление во чтобы то ни стало заместить поставки российских энергоносителей теперь вынуждает Брюссель следовать в фарватере Вашингтона, в том числе в вопросах Гренландии.

«Теоретически Трамп мог бы прекратить поставки, а так как наши хранилища пусты, то это огромная проблема», - констатировал он в интервью телеканалу Welt.

Бродкорб призвал Европу срочно искать союзников в сферах экономики и безопасности. Но при этом, не допустить конфронтации с ключевыми геополитическими союзниками, пишет RT.

Несмотря на официальный отказ ЕС от закупок российских энергоносителей, входящие в блок страны в период с 2022 по 2024 годы потратили на закупку нашего газа больше денег, чем на поддержку Украины. На это ранее посетовал первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау. Сейчас Брюссель реализует стратегию постепенного отказа от нефти и газа из России. Против этого выступают Венгрия и Словакия.

