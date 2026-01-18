Дмитриев посоветовал Фон дер Ляйен «не злить папочку» в лице США

Спецпредставитель президента Российской Федерации Кирилл Дмитриев посоветовал Евросоюзу «не провоцировать папочку» и отозвать отправленных в Гренландию европейских солдат. Так спикер прокомментировал новости о реакции ЕС на угрозы США аннексировать островную часть Дании.

Недавно, в ответ на усилившееся давление со стороны Дональда Трампа, включающее в себя десятипроцентные таможенные пошлины на товары из части европейских стран, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в очередной раз напомнила о планах НАТО провести в регионе военные учения. Это по ее мнению, поспособствует укреплению безопасности Гренландии.

Российский же спецпредставитель усомнился, что европейские войска смогут напугать США, и в саркастичной манере посоветовал Урсуле отказаться от операции, пока не стало слишком поздно.

«Уважаемая Урсула "Пфайзер" фон дер Ляйен, не провоцируйте папочку! Заберите обратно 13 солдат, отправленных в Гренландию», - написал Дмитриев в социальной сети Х.

Он также предположил, что в ответ на действия Европы Трамп может поднять пошлины еще выше, исходя из расчета: 1% за каждого европейского солдата на территории Гренландии.

Ранее стало известно, что 18 января послы ЕС соберутся на экстренное заседание в Брюсселе в связи с введением торговых пошлин США.