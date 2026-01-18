МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Макрон потребовал применить «торговую базуку» для противодействия Трампу

ЕС может ограничить доступ США к европейским рынкам.
Константин Денисов 18-01-2026 22:07
© Фото: IMAGO, dts, Nachrichtenagentur, Globallookpress

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал применить так называемую «торговую базуку» для противодействия мерам, введенным в отношении ЕС главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщает Life.

Ранее Трамп обложил восемь стран ЕС дополнительными торговыми пошлинами. Помимо стандартных 15% они будут платить еще по 10% из-за своей позиции по Гренландии.

Макрон озвучил своим советникам идею ответить таким образом на действия Трампа. Члены правительства Франции его поддержали.

«Торговая базука» позволит Европе заблокировать Вашингтону доступ к своим рынкам и некоторым инвестициям. Следующим шагом являются прямые экономические санкции.

Больше всего, по мнению СМИ, в Европе сейчас боятся решения Трампа расформировать НАТО. Генсек организации Марк Рютте провел переговоры с американским лидером по гренландскому вопросу, однако деталей беседы раскрывать не стал.

