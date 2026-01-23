Трамп назвал интересным предложение Путина передать Совету мира $1 млрд

Президент США Дональд Трамп назвал очень интересным предложение главы российского государства Владимира Путина передать в Совет мира $1 млрд из замороженных при прежней американской администрации активов РФ.

«Это очень интересно», - сказал Трамп журналистам.

Заявление Путина прозвучало на минувшей неделе в ходе заседания Совета безопасности РФ. Президент добавил, что в будущем наша страна сможет из этих же средств направить финансы на восстановление Украины после подписания с ней мирного соглашения.

Российский лидер поблагодарил главу Белого дома за личное приглашение присоединиться к новой международной структуре. По его словам, Москва всегда поддерживала усилия, направленные на достижение международной стабильности. Свой ответ на приглашение Россия даст после детального изучения присланных документов и обсуждений со своими ключевыми союзниками, добавил президент.

Напомним, Устав Совета мира был подписан накануне в Давосе на полях Всемирного экономического форума. Организация будет тесно сотрудничать с ООН, пообещал президент США Дональд Трамп, ставший инициатором создания и председателем новой международной структуры. В церемонии приняли участие лидеры 19 государств.