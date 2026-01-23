МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп назвал интересным предложение Путина передать Совету мира $1 млрд

О готовности России выделить деньги в фонд Совета мира Владимир Путин заявил на этой неделе в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Ян Брацкий 23-01-2026 01:55
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNPConsolidated News Photos Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал очень интересным предложение главы российского государства Владимира Путина передать в Совет мира $1 млрд из замороженных при прежней американской администрации активов РФ.

«Это очень интересно», - сказал Трамп журналистам.

Заявление Путина прозвучало на минувшей неделе в ходе заседания Совета безопасности РФ. Президент добавил, что в будущем наша страна сможет из этих же средств направить финансы на восстановление Украины после подписания с ней мирного соглашения.

Российский лидер поблагодарил главу Белого дома за личное приглашение присоединиться к новой международной структуре. По его словам, Москва всегда поддерживала усилия, направленные на достижение международной стабильности. Свой ответ на приглашение Россия даст после детального изучения присланных документов и обсуждений со своими ключевыми союзниками, добавил президент.   

Напомним, Устав Совета мира был подписан накануне в Давосе на полях Всемирного экономического форума. Организация будет тесно сотрудничать с ООН, пообещал президент США Дональд Трамп, ставший инициатором создания и председателем новой международной структуры. В церемонии приняли участие лидеры 19 государств.

#Россия #Путин #сша #Трамп #«Совет мира»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 