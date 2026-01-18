Трамп: боевые корабли США движутся к Ирану на всякий случай

Президент США Дональд Трамп заявил, что военные корабли его страны на всякий случай выдвинулись в сторону Ирана. По словам Белого дома, это довольно большая флотилия.

«Знаете, у нас много кораблей, которые идут в том направлении - на всякий случай. У нас крупные силы направляются к Ирану. Я бы предпочел, чтобы ничего не произошло, но мы очень внимательно за ними следим», - сказал Трамп.

Ранее глава Белого дома признался, что планировал ударить по Ирану 13 января, но в последний момент передумал и отменил атаку. По его словам, он прислушался к альтернативным точкам зрения. Главным аргументом советников американского лидера стали нехватка ресурсов для одновременной операции в Иране и защите региональных союзников Вашингтона.

Тем не менее, Трамп уверен, что в Иране пришло время для нового руководства. В вину текущему лидеру президент США поставил фактическое уничтожение страны и якобы колоссальные масштабы насилия.

Напомним, в последнее время Иран захлестнула волна уличных беспорядков. Протестующие громят здания, жгут покрышки и автомобили, нападают на полицейских. Тегеран обвиняет Запад в подстрекательстве мятежа, а США и союзники, в свою очередь, говорят о «массовых убийствах» на улицах иранских городов.