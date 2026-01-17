Трамп заявил, что в Иране пришло время для нового руководства

В Иране пришло время для нового руководства страны. Об этом заявил в интервью американской газете Politico глава Белого дома Дональд Трамп.

«Чтобы страна продолжала функционировать, пусть даже на очень низком уровне, руководство должно сосредоточить внимание на надлежащем управлении, как это делаю я в США, а не на убийствах тысяч людей для сохранения контроля», - объяснил Трамп.

В вину текущему режиму президент США поставил фактическое уничтожение страны и колоссальные масштабы насилия. Однако, согласно последнему заявлению, Трамп не склонен решать иранскую проблему военным путем.

Ранее сообщалось о том, что американский лидер намеревался ударить по Ирану 13 января, но вдруг передумал. По версии СМИ, ключевую роль в отмене решения сыграли ближайшие советники Трампа, которым удалось его переубедить.

Сам же глава Белого дома заявил, что «убедил сам себя» на фоне сообщений о том, что иранские власти отказались казнить сотни демонстрантов.