WSJ: Трамп готовил удар по Ирану 13 января, но в последний момент передумал

Глава Белого дома решил послушаться советников.
Константин Денисов 17-01-2026 14:56
© Фото: Andrew Thomas Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп планировал нанести удар по Ирану 13 января, но в последний момент передумал. Об этом сообщает The Washington Street Journal.

«В ту ночь американские военные отправились спать, ожидая, что на следующий день президент отдаст окончательный приказ об атаке. Но Трамп выслушивал альтернативные точки зрения», - говорится в публикации.

Главным аргументом советников стала нехватка ресурсов одновременно на операцию в Иране и защиту союзников в приграничных государствах. При этом госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент страны Джей Ди Вэнс уже продумывали план удара.

Сам Трамп объяснил позже прессе свой отказ тем, что получил информацию об отсутствии роста числа жертв протестов в Иране. При этом он подчеркнул, что «убедил сам себя» не атаковать исламскую республику.

