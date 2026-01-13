Трамп призвал иранских протестующих к перевороту и захвату госучреждений

Президент США Дональд Трамп вновь обратился к иранским протестующим с призывом устроить в стране государственный переворот. За несколько часов до этого он уже публиковал в своей социальной сети Truth Social послание противникам официальных властей Ирана, в котором поддерживал массовые беспорядки.

Выступая на экономическом форуме в Детройте, американский лидер в очередной раз за последние несколько дней заявил, что стоит на стороне иранской оппозиции и считает, что участникам массовых акций протеста пора начать захватывать госучреждения.

«Продолжайте протестовать. Берите под контроль свои институты власти, если возможно», - призвал Трамп.

Несколькими часами ранее политик уже выступал с аналогичной риторикой, назвав власти Ирана «убийцами и насильниками», а митингующих - «иранскими патриотами». Более того, глава Белого дома пообещал, что некая «помощь» участникам массовых беспорядков «уже находится в пути».

На фоне продолжающихся по всему Ирану акций протеста, Трамп призвал союзников Вашингтона немедленно покинуть Иран. Ранее аналогичный призыв от него прозвучал к гражданам США, которые сейчас находятся в исламской республике.