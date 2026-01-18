Путин заявил, что строительство атомного ледокола «Лидер» идет по графику

Президент России Владимир Путин заявил, что строительство атомного ледокола «Лидер» в настоящее время идет соответственно графику.

«Стройка идет нормально, в график, к 2030 году», - сказал Путин в ходе посещения МФТИ в подмосковном городе Долгопрудный.

При этом глава государства выразил уверенность, что постройка ледокола будет успешно завершена.

Ранее Владимир Путин назвал приоритетом в отечественном судостроении наращивание группировки атомных ледоколов, а также судов ледового класса, которые необходимы для круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути.

Также Путин подчеркивал важность Северного морского пути, называя его стратегическим преимуществом России.