Выжать 120 мегаватт: эксперт рассказал о новом двигателе для самого большого ледокола в мире

При создании крупнейшего в мире российского ледокола «Лидер» может быть применен новый тип двигателей, которые уже доказали свою надежность в Сирии.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Новый для ледоколов тип двигателя может быть установлен на строящийся в данный момент самый крупный ледокол в мире «Лидер» - вентильно-индукторный. Гендиректор Крыловского государственного научного центра Олег Савченко объяснил в эфире программы «Военная приемка», что этот двигатель практически бесшумный и очень мощный, а принцип работы построен на множестве полюсов электрообмотки, которые по-очереди притягивают к себе ротор и его пазы.

«Этот двигатель в просторечье называют “шаговым двигателем”. На нем есть много-много полюсов электрообмотки, которые попеременно притягивают к себе ротор, пазы ротора. И так вот машина двигается. При этом экипаж ходит рядом с работающими двигателями без наушников», - объяснил специалист.

По словам Савченко, этот тип двигателей уже доказал свою износостойкость, причем в Сирии. В самый первый раз вентильно-индукторный двигатель был установлен на буксир проекта 745, который способен буксировать корабль или судно водоизмещением около 10 000 тонн.

«В первый раз мы вентильно-индукторный двигатель поставили на буксир проекта 745, который дважды побывал в Сирии. Единственное, что сломалось у этого двигателя - это патрубок системы охлаждения. Треснул шов сварки и все», - рассказал Гендиректор Крыловского центра.

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