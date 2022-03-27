ОПК ОПК ОПК

Выжать 120 мегаватт: эксперт рассказал о новом двигателе для самого большого ледокола в мире

Владимир Расходчиков
11:52 27.03.2022
При создании крупнейшего в мире российского ледокола «Лидер» может быть применен новый тип двигателей, которые уже доказали свою надежность в Сирии.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Новый для ледоколов тип двигателя может быть установлен на строящийся в данный момент самый крупный ледокол в мире «Лидер» - вентильно-индукторный. Гендиректор Крыловского государственного научного центра Олег Савченко объяснил в эфире программы «Военная приемка», что этот двигатель практически бесшумный и очень мощный, а принцип работы построен на множестве полюсов электрообмотки, которые по-очереди притягивают к себе ротор и его пазы.

«Этот двигатель в просторечье называют “шаговым двигателем”. На нем есть много-много полюсов электрообмотки, которые попеременно притягивают к себе ротор, пазы ротора. И так вот машина двигается. При этом экипаж ходит рядом с работающими двигателями без наушников», - объяснил специалист.

По словам Савченко, этот тип двигателей уже доказал свою износостойкость, причем в Сирии. В самый первый раз вентильно-индукторный двигатель был установлен на буксир проекта 745, который способен буксировать корабль или судно водоизмещением около 10 000 тонн. 

«В первый раз мы вентильно-индукторный двигатель поставили на буксир проекта 745, который дважды побывал в Сирии. Единственное, что сломалось у этого двигателя - это патрубок системы охлаждения. Треснул шов сварки и все», - рассказал Гендиректор Крыловского центра.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. «Лидер». Ледокол будущего» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы узнаете, на что будет способен российский самый большой ледокол в истории человечества и какие идеи в него заложили конструкторы?

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:15 В стране и мире
Российских граждан в апреле ждут новые выплаты и индексация пенсий
12:13 В стране и мире
Видео
«Умные» двигатели и почти без экипажа: раскрыты особенности самого большого ледокола в мире
12:47 В стране и мире
Захарова назвала биологические лаборатории США на Украине «дьявольским планом»
11:45 В стране и мире
РКН потребовал от YouTube возобновления доступа к видео брифинга МО РФ
11:42 В стране и мире
«Их заперли в подвале»: итальянский журналист рассказал о зверствах украинских нацбатов в Мариуполе
Популярное
СМИ: план США по увеличению поставок газа в Европу может обернуться «катастрофой»
Видео
Российские высокоточные крылатые ракеты уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода
Видео
Разрушительная сила: момент уничтожения «Бука» ВСУ российским «Искандером» попал на видео
Видео
Минобороны РФ показало кадры пуска «Калибров» по объектам ВСУ из акватории Черного моря
Видео
МО РФ: перехвачена шифровка с приказом командующего нацгвардии Украины о подготовке наступления в Донбассе
Видео
МО РФ: почти полностью остановлено снабжение ВСУ боеприпасами, горючим и продовольствием
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.