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Путин назвал приоритетом наращивание группировки атомных ледоколов

В воскресенье, 29 июня, в России отмечают День кораблестроителя, президент России поздравил сотрудников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.
Лиза Губина 2025-06-29 09:30:35
© Фото: Artem Priakhin, Keystone Press Agency Global Look Press

Российский президент Владимир Путин обратился к кораблестроителям в поздравлении с их профессиональным праздником, отметив масштабные задачи, которые стоят перед отраслью и имеют принципиальное значение для безопасности морских рубежей России.

«Особый приоритет – наращивание группировки универсальных атомных ледоколов, судов ледового класса, необходимых для круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути», - говорится в тексте поздравления, опубликованного на сайте Кремля.

Президент России обратил внимание на то влияние, которое оказало развитие судостроения на становление нашей страны как морской державы. Он отметил профессионализм и опыт специалистов на верфях от Калининграда до Владивостока, которые создают боевые корабли и гражданские судна в нашей стране.

В завершение российский лидер пожелал сотрудникам и ветеранам судостроительной отрасли успехов.

Напомним, 29 июня в России отмечается День кораблестроителя. Президент ежегодно поздравляет всех причастных с этим праздником и традиционно подчеркивает ключевую роль отрасли для развития экономики и промышленности государства.  

#Россия #Владимир Путин #Судостроение #День кораблестроителя #атомные ледоколы
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