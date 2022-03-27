«Умные» двигатели и почти без экипажа: раскрыты особенности самого большого ледокола в мире

При строительстве ледокола «Лидер» будет применена особая система двигателей, которые будут сами определять условия хода корабля без участия экипажа.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На строящемся самом крупном в мире ледоколе «Лидер» будет установлена «умная» система электродвигателей, которая будет адаптироваться к различным условиям хода по воде, льду и в шторм. Она называется бестрансформаторной, главную роль в ней занимает преобразователь частоты, который обеспечивает автоматическое регулирование движения. Эта технология также позволяет снизить число членов экипажа, управляющих кораблем. Подобная система уже стоит на военном ледоколе проекта 21180 «Илья Муромец». Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал Гендиректор Крыловского государственного научного центра Олег Савченко.

«На военном ледоколе “Илья Муромец” Крыловский центр впервые использовал бестрансформаторную схему построения системы электродвижения, автоматическое регулирование которой позволяет без вмешательства экипажа гибко реагировать на все условия хода. Она очень здорово интегрируется с системой малоэкипажного управления. Таким образом, следующим шагом мы переходим уже от создания кораблей с экипажами к кораблям без экипажного состава», - объяснил специалист.

По словам Савченко, бестрансформаторная схема построения системы электродвижения корабля позволит в будущем перейти к практически полностью безэкипажным кораблям. Большую часть функций по управлению возбмет на себя автоматика.

«На обычных ледоколах управление осуществляет все-таки экипаж. Есть система поддержки его действий, это мостиковая система. Но именно оперативное решение по выбору режимов работы гребных двигателей осуществляется уже не человеком, а самостоятельно системой», - рассказал эксперт.

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