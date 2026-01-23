СК: 14-летнего подростка похитили в Красноярске и требуют выкуп

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего ребенка. Накануне в органы обратился мужчина с заявлением о пропаже сына.

Предварительно, 14-летний школьник ушел из дома вчера вечером. С ним был некто неизвестный. Позже отцу подростка пришло сообщение о том, что парня похитили и требуют выкуп за его возвращение. Кроме того, мужчине прислали видео с обращением сына, в котором называются условия «сделки». На текущий момент следователи ищут ребенка, а также его возможных похитителей.

Разыскивается Капля Николай Андреевич, 21.09.2011 года рождения.

Приметы: рост около 170 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые кудрявые, глаза карие. Был одет: куртка болотного цвета, светло-синие джинсы, ботинки черного цвета.

Следственные органы СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия обращаются к гражданам с просьбой оказания помощи в поисках подростка. Телефон для связи: 8 (391) 227-06-45, анонимность гарантируется.