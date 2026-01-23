Пропавшая в Красноярске 14-летняя школьница вернулась домой

Пропавшая накануне 14-летняя школьница Наташа Елькина найдена в Красноярске. Девочка сама вернулась домой, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Местные паблики отмечают, что она схожа по приметам с человеком, который идет на видео с Колей Каплей, за которого у отца требуют выкуп. Точной информации о том, связаны ли эти случаи, нет.

Никаких подробностей пока не приводится. Однако следователи отправились к семье подростка, чтобы выяснить все обстоятельства.

Напомним, что вчера в Красноярске пропали два ребенка. Сначала появилась информация о том, что из дома ушел 14-летний школьник Коля Капля. Его сопровождал неизвестный.

Позже прокуратура опубликовала скрины с перепиской отца Коли с предполагаемыми похитителями. Также появилось видео с обращением подростка к родителю. Помимо того что из сейфа мужчины пропало 3 млн рублей, мошенники потребовали выкуп, в 10 раз превышающий эту сумму. Ситуация выясняется.