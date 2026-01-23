ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов за неделю

За прошедшую неделю российские военнослужащие нанесли по Украине один массированный и пять групповых ударов по объектам военного назначения. Об этом говорится в недельной сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции.

Как сообщили в ведомстве, удары были нанесены в период с 17 по 23 января в ответ на атаки украинской стороны по гражданской инфраструктуре на территории России. Целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики и транспортной сети, задействованные в интересах ВСУ.

Также удары наносились по складам с боеприпасами и горючим, производственным цехам, местам хранения, подготовки и запуска дальнобойных беспилотников. Кроме того, поражались пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

В Минобороны также сообщили, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Симиновка в Харьковской области.

Ранее корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер сообщила, что российские операторы БПЛА обеспечили скрытный выход штурмовиков при взятии Комаровки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.