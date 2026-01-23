Операторы БПЛА обеспечили скрытный выход штурмовиков при взятии Комаровки

Операторы беспилотников обеспечили скрытный выход штурмовых подразделений при взятии Комаровки. Подробности в своем сюжете рассказала корреспондент Варвара Шрадер.

Комаровка - небольшой населенный пункт на стыке Курской и Брянской областей, всего в нескольких километрах от границы. Именно сюда, на правый берег реки Клевень, штурмовые группы группировки «Север» вышли неожиданно для противника. Ключевую роль в операции сыграли операторы БПЛА, которые заранее вскрыли оборону и помогли спланировать безопасные маршруты движения.

«Заранее была проведена разведка, и я выезжал на рекогносцировку, маршруты все проверял, проходил. Облетали с товарищами БПЛАшниками наши предполагаемые точки, дальше залетали в места, где противник, возможно, мог находиться, все там облетали, осматривали заранее, наносили на карту», - рассказал командир штурмового взвода с позывным Глаз.

Выдвижение началось ранним утром. Сумерки и снегопад стали естественным прикрытием. Штурмовым группам 33-го стрелкового батальона 80-й мотострелковой бригады пришлось пройти несколько километров по пересеченной местности, включая переход через частично незамерзшую реку.

«Пришлось пересечь речку не до конца замерзшую, но у нас всех были с собой сапоги, даже была заготовлена лодка, но она не понадобилась, спокойно перешли, закрепились на точках», - добавил Глаз.

Для ночевок использовали временные укрытия прямо в лесу - так называемые «лисьи норы». Старые ели с опущенными под снегом ветками надежно маскировали бойцов и от украинских дронов, и от холода. Передвижения в темное время суток свели к минимуму из-за активного применения противником тепловизоров.

Попытки сорвать продвижение все же были - украинская сторона задействовала артиллерию, минометы и ударные беспилотники, включая тяжелые гексакоптеры «Баба-яга». Однако штурмовики постоянно меняли позиции. В одном из эпизодов противник сбросил сразу несколько мин на точку, где бойцы находились ранее, но к тому моменту они уже ушли в новое укрытие.

После закрепления на окраине населенного пункта зачистка Комаровки стала вопросом времени. Попытки остановить наступление дистанционными ударами результата не дали - часть украинских солдат отступила, часть сдалась в плен. В итоге населенный пункт полностью перешел под контроль российских подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.