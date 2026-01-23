МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Операторы БПЛА обеспечили скрытный выход штурмовиков при взятии Комаровки

Перед началом штурма беспилотники вели детальную разведку местности - обследовали подступы к селу, выявляли возможные позиции противника и наносили их на карту.
Варвара Шрадер 23-01-2026 11:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Операторы беспилотников обеспечили скрытный выход штурмовых подразделений при взятии Комаровки. Подробности в своем сюжете рассказала корреспондент Варвара Шрадер.

Комаровка - небольшой населенный пункт на стыке Курской и Брянской областей, всего в нескольких километрах от границы. Именно сюда, на правый берег реки Клевень, штурмовые группы группировки «Север» вышли неожиданно для противника. Ключевую роль в операции сыграли операторы БПЛА, которые заранее вскрыли оборону и помогли спланировать безопасные маршруты движения.

«Заранее была проведена разведка, и я выезжал на рекогносцировку, маршруты все проверял, проходил. Облетали с товарищами БПЛАшниками наши предполагаемые точки, дальше залетали в места, где противник, возможно, мог находиться, все там облетали, осматривали заранее, наносили на карту», - рассказал командир штурмового взвода с позывным Глаз.

Выдвижение началось ранним утром. Сумерки и снегопад стали естественным прикрытием. Штурмовым группам 33-го стрелкового батальона 80-й мотострелковой бригады пришлось пройти несколько километров по пересеченной местности, включая переход через частично незамерзшую реку.

«Пришлось пересечь речку не до конца замерзшую, но у нас всех были с собой сапоги, даже была заготовлена лодка, но она не понадобилась, спокойно перешли, закрепились на точках», - добавил Глаз.

Для ночевок использовали временные укрытия прямо в лесу - так называемые «лисьи норы». Старые ели с опущенными под снегом ветками надежно маскировали бойцов и от украинских дронов, и от холода. Передвижения в темное время суток свели к минимуму из-за активного применения противником тепловизоров.

Попытки сорвать продвижение все же были - украинская сторона задействовала артиллерию, минометы и ударные беспилотники, включая тяжелые гексакоптеры «Баба-яга». Однако штурмовики постоянно меняли позиции. В одном из эпизодов противник сбросил сразу несколько мин на точку, где бойцы находились ранее, но к тому моменту они уже ушли в новое укрытие.

После закрепления на окраине населенного пункта зачистка Комаровки стала вопросом времени. Попытки остановить наступление дистанционными ударами результата не дали - часть украинских солдат отступила, часть сдалась в плен. В итоге населенный пункт полностью перешел под контроль российских подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #штурмовики #наш эксклюзив #сумская область #Комаровка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 