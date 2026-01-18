МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российские войска освободили Симиновку в Харьковской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Север».
23-01-2026 12:20
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Симиновка на территории Харьковской области. Отмечено, что населенный пункт взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Север». 

В МО РФ добавили, что в зоне ответственности группировки за неделю в Харьковской области удалось нанести огневое поражение формированиям шести бригад и двух отрядов погранслужбы Украины. В Сумской области поразили живую силу и технику восьми вражеских бригад и двух штурмовых полков ВСУ. 

Отмечено, что благодаря усилиям группировки противник за неделю потерял более 1 110 боевиков. Также неприятель лишился девяти боевых бронированных машин, 107 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии. Взлетели на воздух 23 склада боеприпасов и материальных средств. Удалось вывести из строя 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Ранее корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер сообщила, что российские операторы БПЛА обеспечили скрытный выход штурмовиков при взятии Комаровки. При этом время от времени противник обнаруживал бойцов и пытался достать их тяжелыми коптерами, но военнослужащие находились в постоянном движении, и враг все время упускал их из виду. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#освобождение #Харьковская область #группировка "север" #Симиновка
