Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Симиновка на территории Харьковской области. Отмечено, что населенный пункт взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Север».

В МО РФ добавили, что в зоне ответственности группировки за неделю в Харьковской области удалось нанести огневое поражение формированиям шести бригад и двух отрядов погранслужбы Украины. В Сумской области поразили живую силу и технику восьми вражеских бригад и двух штурмовых полков ВСУ.

Отмечено, что благодаря усилиям группировки противник за неделю потерял более 1 110 боевиков. Также неприятель лишился девяти боевых бронированных машин, 107 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии. Взлетели на воздух 23 склада боеприпасов и материальных средств. Удалось вывести из строя 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Ранее корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер сообщила, что российские операторы БПЛА обеспечили скрытный выход штурмовиков при взятии Комаровки. При этом время от времени противник обнаруживал бойцов и пытался достать их тяжелыми коптерами, но военнослужащие находились в постоянном движении, и враг все время упускал их из виду.

