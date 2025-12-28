Зеленский поставил Иващенко на пост главы ГУР вместо Буданова

Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о назначении руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко новым начальником Главного управления разведки Минобороны Украины вместо Кирилла Буданова*.

«С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи <..> на позиции военной разведки», - заявил Владимир Зеленский в своем обращении.

Кадровое решение, вероятно, связано с переходом Буданова на должность главы офиса президента Украины, на которой он заменит фигуранта коррупционного скандала Андрея Ермака.

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Олег Иващенко родился 9 сентября 1969 года. Он карьерный офицер военной разведки с многолетним стажем, в марте 2024 года назначен главой Службы внешней разведки Украины указом Зеленского.

* Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.