Террорист Буданов принял предложение возглавить офис президента Украины

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что принял предложение главы киевского режима Владимира Зеленского возглавить офис президента Украины.

«Принял предложение», - написал Буданов в Telegram-канале.

Ранее Зеленский предложил главе ГУР пост главы офиса президента, который оставался вакантным после отставки близкого соратника главы киевского режима Андрея Ермака, замешанного в коррупционном скандале на сотни миллионов долларов. Украинский лидер поручил Буданову представить на утверждение обновленную версию стратегических основ обороны страны.

* Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.