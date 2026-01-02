МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Зеленский предложил Буданову* пост главы офиса президента Украины вместо Ермака

Ему поручили обновить стратегические основы обороны Украины.
Дима Иванов 02-01-2026 15:12
© Фото: V_Zelenskiy_official, Telegram

Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову* возглавить офис президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что Киеву нужно сосредоточиться на вопросах безопасности и обороны, а также на «дипломатическом треке переговоров».

«Кирилл имеет специальный опыт по этим направлениям и достаточную силу для достижения результатов», - считает Зеленский.

Буданову поручено вместе с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым представить на утверждение обновленную версию стратегических основ обороны страны.

28 ноября 2025 года глава офиса президента Украины Андрей Ермак, считавшийся одним из самых влиятельных фигур в украинской политике и ближайшим соратником Владимира Зеленского, подал заявление об отставке по собственному желанию, которое глава киевского режима немедленно принял и закрепил указом. Это произошло после обысков в его квартире и офисе, проведенных Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) в рамках крупного расследования коррупции в государственной компании «Энергоатом» (дело Миндича), где фигурировали хищения на сотни миллионов долларов.

* Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#Владимир Зеленский #офис президента украины #Андрей Ермак #НАБУ #сап #кирилл буданов #дело миндича
