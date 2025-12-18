Резкое падение морального духа военнослужащих ВСУ на фронте произошло в результате коррупционного скандала, известного как «дело Миндича» - так считают представители западного дипкорпуса, следует из сообщения Службы внешней разведки России.

Все больше украинских бойцов покидают позиции, не желая умирать ради пополнения счетов команды главы киевского режима Владимира Зеленского в зарубежных банках, подчеркнули разведчики.

На этом фоне стремительно падает авторитет к главкому ВСУ Александру Сырскому, известному тесной связью с командой Зеленского.

«Среди офицерского состава бытует мнение, что поражения на фронте могут стать даже полезными, если приведут к отставке нынешнего главкома», - отмечается в отчете.

По информации службы, уже больше половины украинцев готовы признать суверенитет России над утраченными территориями ради прекращения огня. Жители осознают, что конфликт превратился для лидеров киевского режима в инструмент воровства западной помощи.

Ранее в СВР раскрыли связь польской посреднической фирмы и бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака для обогащения на завышенных ценах на боеприпасы.